巨人のブライアン・マタ投手（２６＝前レッドソックス傘下３Ａ）が１６日、那覇春季キャンプで行われたライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。打者８人と対戦して３三振、１四球、安打性の当たりは１本だった。ベネズエラ出身で身長１９１センチの右腕はこの日、山瀬、浦田、門脇から３者連続三振を奪うなど好投。登板後には「久しぶりに打者に投げられて良かった。ゾーンにスライダーとかシンカー系の変化球を投げること