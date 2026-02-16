4月からGP帯に進出するフジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』(4月から毎週金曜21:58〜)の会見が16日、東京・台場の同局本社で行われ、timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が登壇した。(左から)たじろぐフジ上垣皓太朗アナ、迫る菊池風磨会見司会の上垣皓太朗アナが「今日はtimeleszの皆さんもご存じない初解禁となる情報がございます」と切り出すと、「ええ?」「そうな