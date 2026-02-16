「コカ・コーラ FIFAワールドカップ26」ジャパンアンバサダーに就任した、HIP HOP/R&BアーティストグループXGが「コーク限定ユニ」と合わせたファッションで登場し、キャンペーンを盛り上げるWEBムービーを「コカ・コーラ」公式SNSで公開。【写真】XG「コカ・コーラ」限定ユニフォーム着用カットキャンペーンの目玉は、先着10万名に提供される「コカ・コーラ」限定ユニフォーム（通称：コーク限定ユニ）。このユニフォームはY2