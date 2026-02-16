お笑いコンビ・ガンバレルーヤが１５日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」に出演。女芸人No.１決定戦「ＴＨＥＷ」を制した人気芸人と、若手時代にトリオを組む計画だったことを初告白した。ＮＳＣ３５期の同期であるガンバレルーヤ、紅しょうが・熊元プロレス、ゆりやんレトリィバァの４人で仲良し共演に。まひるがヒソヒソ話をするようなトーンで、「まだ誰にも言ってないんだけどさ…実は、（熊元も含めた）ここトリオに