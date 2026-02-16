ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子で混合団体銅メダル獲得の高梨沙羅（２９）＝クラレ＝が１６日、ミラノで記者会見を行った。４大会連続出場となった五輪で全３種目を終え、ノーマルヒル１３位、混合団体はスーツ規定違反に泣いた２２年北京五輪の悔しさを晴らす銅メダル、初採用のラージヒルは１６位。「初めて五輪に出場したとき（１４年ソチ大会）はノーマルヒルのみだったが、女子ジャンプの先輩がけ