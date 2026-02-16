6人組次世代K-popアイドル・82MAJORが14日、東京・Zepp Hanedaで単独公演『82MAJOR CONCERT in JAPAN』を開催した。【ライブ写真】異色の次世代アイドル！熱いパフォーマンスを届けた82MAJOR12日には大阪Zepp Nambaでの公演をした82MAJOR。14日の東京公演にも82DE（ファンネーム）が駆けつけ、満員のスタートとなった。メンバー全員でリリックを手掛けた「Heroes」で幕を開けると、会場は瞬く間に「Passport」「Gossip」が