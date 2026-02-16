ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、アルペンスキー男子回転が行われた。１回目は、雪が降りしきるコンディションの中、コースアウトしてゴールできない選手が続出。そんな中、日本から唯一出場している相原史郎（小泉ＳＣ）はしっかり２回とも「完走」し、２０位だった。（デジタル編集部）９６人がエントリーしているこの種目。規定によりランキングの上位３０人がいわば「シード選手」として１回目の最初に滑るが、１