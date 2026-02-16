アニメ「ヤッターマン」のヤッターワン役などを務めた声優、俳優の池田勝（いけだ・まさる）さんが1月31日午後4時15分、心筋梗塞のため亡くなった。83歳だった。東京俳優生活協同組合が16日、公式サイトで発表した。葬儀は近親者で終えたという。池田さんは63年に劇団東演に入団し、俳優として始動。70年代に入り、声優としての活動を始め、人気アニメ「ヤッターマン」のヤッターワン役など、多数の作品で活躍した。海外の映画、ド