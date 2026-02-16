第51回衆議院議員総選挙において、高市早苗首相率いる自由民主党は、単独で全議席の3分の2を超える316議席を獲得するという歴史的な圧勝を飾った。この結果は、昨年から続いた「少数与党」による政治的混迷に終止符を打ち、日本政治が「高市一強」とも呼ぶべき強固な安定期に入ったことを意味している。この劇的な変化に対し、日本の最重要同盟国である米国は、極めて好意的、かつ戦略的な観点から注視している。【写真】アメリ