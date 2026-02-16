Travis Japanが4月15日にリリースする2ndシングル『陰ニモ日向ニモ』より、リード曲「陰ニモ日向ニモ」が本日2月16日に先行配信。また、本日18時に同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】Travis Japan、2ndシングルリード曲「陰ニモ日向ニモ」MV公開） 本楽曲は、七五三掛龍也が出演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系）の挿入歌。一輪の“無垢な花（Flower）”を巡る執着と