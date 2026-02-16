野生の生き物の優しい環境づくりに取り組んだとして藤岡北高校が環境大臣賞を受賞しました。 藤岡市下戸塚の耕作放棄地で、スコップを手に田んぼを整備する高校生。藤岡北高校の環境土木科では、２０２０年から市の天然記念物で環境省が準絶滅危惧種に指定している「ヤリタナゴ」の保全活動に取り組んでいます。 地元住民と協力して農地や水路の美化活動に取り組み、去年からは「ヤリタナゴの里」と名付けた生息場所の復活に挑戦