任期満了にともない４月に行われる東吾妻町長選挙に、新人で町議の髙橋徳樹さんが出馬表明しました。 髙橋徳樹さんは、２０１８年４月の町議補選で初当選し現在３期目です。農林業や商工業、観光業を一体とした産業振興、地域コミュニティの再生、シニアが活躍できるまちづくりなどを公約に掲げ「町議８年の経験を活かして町の再生に貢献したい」と述べました。 町長選をめぐっては、現職の中澤恒喜さんが高齢を理由