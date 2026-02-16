任期満了にともない来月行われる高山村長選挙に、新人で前の教育長の山口廣さんが出馬を表明しました。 山口廣さんは、県内の小中学校や生涯学習センターに勤務したあと、２０１７年に村の教育長に就任。今月６日に辞職しました。おもな公約に義務教育学校の設置を含めた教育体制の整備や、老朽化の進む庁舎の建て替え、防災センターの整備などを掲げ「将来世代に責任ある村政の実現を目指す」と訴えました。 村長選