ＪＲ信越線の安中駅と磯部駅の間に新たな駅の設置を目指そうと応援団が結成され、１６日に初めての会議が開かれました。 結成された「あんなかのみらい新駅応援団」は、地域の利便性の向上や街の発展を図ろうとＪＲ信越線の安中駅と磯部駅の間に新たな駅の設置を目指すものです。メンバーは、市の商工会や社会福祉協議会など約２０人で構成されています。 １６日は、初めての会議が開かれ、代表に選出された安中市商工会の