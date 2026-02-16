現職の佐藤誠七町長が病気療養のため辞職することに伴う白鷹町長選挙が、来月１７日に告示されます。 【写真を見る】現職町長の辞職に伴う白鷹町長選挙副町長が出馬表明現在、他に出馬を表明している人はおらず（山形） きょう副町長の田宮さんが会見を開き、町長選への出馬を表明しました。 白鷹町では佐藤誠七町長が病気のために去年１０月から入院していて町長不在の状態が続いています。 佐藤町長は病気の療養のため、