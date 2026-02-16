新潟市が、過去最大となる一般会計総額4425億円の新年度予算案を発表しました。能登半島地震からの復旧・復興や物価高対策を最優先課題としたほか、白山エリアのアリーナ建設についても本格的な検討に入るとしています。 ■新潟市 中原八一市長 「大きなチャンスを生かしながら、人々が行きかい 活力あふれる新潟市。持続可能で若者や子育て世帯に選ばれる新潟市へと、更なる発展を期す予算案といたしました。」 新潟