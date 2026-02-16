滋賀県教育委員会はこのほど、令和８年度の県立高校入試の出願受付を締め切り、出願者数を確定したと発表しました。滋賀県の公立高校入試は、令和８年度から制度が変更となり、従来実施されていた「特色選抜」や「推薦選抜」が廃止され、全員が受験する「一般型選抜」と希望者が受験する「学校独自型選抜」が実施されます。一般型では学力検査で選抜を行う一方、学校独自型は作文や面接、実技などで検査が行われ、学校独自型の