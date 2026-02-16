16日は、長岡市も新年度予算案を発表しました。長岡市の2026年度一般会計当初予算案は1424億600万円で、前の年度と比べ2%減少しました。 ■長岡市 磯田達伸市長 「市が直面する課題に全力で取り組みながら、いままでの歩みを止めることなく次の10年やその先の未来を見据えた街づくりの起点となるような年・予算にしていきたい。」 重点施策のひとつに『暮らしやすい安全安心なまち』を掲げ、建設が進む北陸自動車道長岡西大