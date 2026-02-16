柏崎市は、一般会計総額513億円の新年度予算案を発表しました。原発関連の交付金は減額を見込んでいます。 柏崎市の新年度一般会計当初予算案は総額513億円で、前年度に比べ12億円増えました。 重点施策のひとつとして、市内にある5つの病院の人材確保の支援に2500万円を計上。 次いで、産業イノベーションの強化策として鯨波産業団地の整備に約3億7000万円を計上しました。鯨波産業団地は、脱炭素電源を活用する企