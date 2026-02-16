＜INTLOOPグループ レディースカップ最終日◇16日◇平川カントリークラブ（千葉県）◇6419ヤード・パー72＞シーズン開幕前に行われたツアー外の2日間競技「INTLOOPグループ レディースカップ」は、昨年のQTトップ通過を果たしたルーキー・倉林紅（こう）が逆転優勝を飾った。【美麗】青木香奈子さんの肩出しドレス姿宮城県出身の2005年6月29日生まれ、20歳。名門・東北高の卒業生で、昨年3度目のプロテスト挑戦で合格をつかんだ