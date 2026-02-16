２月１７日（火）の近畿地方は、前日よりも晴れる時間が長いですが、日ざしの割に気温は低いでしょう。高気圧に覆われて、広い範囲で穏やかに晴れる見込みです。日本海側では午前中雲が多くなりますが、天気の大きな崩れはなく、午後は北部も含めて全域で晴れそうです。日ざしがたっぷり届きますが、北風の冷たさの方が優勢となるでしょう。朝の最低気温は０〜３℃くらいの所が多く、前日より６〜８℃ほど低くなるでしょう。