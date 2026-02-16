声優の石原夏織（32）がこのほど、横浜市内で写真集「KALOHA」の発売記念イベントを開催した。ハワイアンな演出たっぷりにファンを魅了した。「大好き」だと公言するハワイで3泊5日かけて撮影。途中、天候が心配される日もあったというが結果は問題なし。「晴れ女」っぷりを見せつけた。ハワイの魅力について問われると「街でお買い物をした次の日に海でゆっくり泳いだり、ゆったり時間が流れているところが好きなんですよね」