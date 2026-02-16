第1子妊娠を公表したモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。15日のショーで「一旦ショーで歩くのはお休み」と報告した。みちょぱは15日に愛知・IGアリーナで開催された「TGC in あいち・なごや 2026」に出演。「14年ぶり開催みたいで初参戦でした！会場も広くて盛り上がってて楽しかった〜」とつづり、オフショットを投稿した。さらに「そして今回で一旦ショーで歩く