東京・足立区の住宅街でカメラが捉えたのは、止めてあるバイクを大胆に盗み去る犯行の瞬間です。2月6日、未明の住宅街に集まってきた不審な4人組。建物の前に置かれているバイクに手を触れると、何やら話し合う様子がうかがえます。しばらくすると、なんとそのうちの2人が止めてあるバイクを「エッホエッホ」と持ち上げ、運び出したのです。被害者：まさか、ああやって持ち上げて持って行くと思ってなかったので、かなり大胆だなと