3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンの一員で、宮崎事前合宿に参加している源田壮亮内野手が16日、33歳の誕生日を迎えた。源田は自身のインスタグラムを更新。左手にお祝いのケーキを持った写真をアップし「33歳になりまして、豪華メンバーが歌ってくれてケーキをいただきました。ありがとうございました！怪我なくがんばっていきます！！」と書き込んだ。