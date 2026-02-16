沖縄の離島で“飛行機のチケットが取れない”という問題が起きています。島民からは怒りの声が上がっています。騒動の舞台となったのは、透き通った青い海と白い砂浜が人気の沖縄の離島。そこで相次いでいたのは“マイル修行”でした。“マイル修行”する乗客：観光ではなく“修行”。当然“修行”なので、妻を連れずにぼく1人で行く。「イット！」が向かったのは沖縄の離島にある宮古空港。到着口から出てきた1人の男性。手には旅