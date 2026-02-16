2月15日の熊本城マラソンには、3つの部門に約1万4500人が出場しました。熱気に包まれた1日を、動画で振り返ります。 スタート～ゴールまで各場面のタイムコード 00：00【午前7時】雨上がりのスタート 01：17【城下町ファンラン】 装い様々 市街地駆け抜ける 01：53【午前9時半】沿道から27万人の声援 02：15【正午】31km地点で「イチゴ」補給 02：46【歴史めぐりフルマラソン】優勝争いの結