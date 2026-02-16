京都のロングウォーターが“見てみたい枠”へのアピールに成功した。高卒育成3年目左腕の長水啓真（ながみず・けいしん＝20）が16日、B組の練習試合・王子戦で2回無安打投球。A組への昇格に向けて好主張した。「出力はまだまだでしたけど変化球は良かったですかね。何とか（A組に）呼ばれるように頑張りたいですよ」と登板後のウエートトレーニングを終えた背番号「160」は話した。7回から5番手で登板し、先頭打者を自己最速