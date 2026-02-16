スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が、自身のネイルの裏側を明かしました。オリンピック公式インスタグラムは日本時間15日、戸塚選手が自身のネイルを紹介する動画を投稿。ネイルにこだわりを持つという戸塚選手。銀色と金色にあしらわれたネイルを見ながら、「ネイル自体は数年前くらいからやっているんですけど、すごく励みというか自分の願掛けの一つになりましたね」とにこやかに答えます。それぞ