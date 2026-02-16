イベント限定のユニホームを手に取る（左から）入江、石田裕、林、松尾、梶原（球団提供）横浜ＤｅＮＡは１６日、横浜スタジアムで５月１２日から１４日に開催される中日戦でのイベント「ＹＯＫＯＨＡＭＡＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ横濱ハーバー」の特別ユニホームを発表した。期間中の来場者にプレゼントする。１２年目の開催となる今年のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。球団