フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄ラジオマガジン』。2月16日は、弁護士の三輪記子氏が係争中の国家賠償請求事件について解説した。 三輪「今日は、2回の引越しで投票が不可能になってしまった、ということについて司法修習生が違憲だとして国を訴えている事件についてお話したいと思います」 武田「はい」 三輪「新聞とかでご覧になった方もたくさんいると思うんですけれど