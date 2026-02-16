マンションリサーチは2月13日、近年顕著となっている東京23区内のマンション平均価格の上昇と、その背後にある需給構造の変化や投資行動の実態について、分析した結果を発表した。東京23区 エリア別の価格高騰率と世帯増加率 出典：福嶋総研東日本不動産流通機構によると、2026年1月の首都圏マンション価格は、1990年前後のバブル経済最盛期に匹敵する歴史的高値圏に達したという。特に千代田、中央、港の都心3区における顕著な価