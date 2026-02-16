【その他の画像・動画等を元記事で観る】Cygamesが贈る大人気スマートフォン向けアニメRPG「プリンセスコネクト！Re:Dive」よりキャラクターソングアルバム第7弾が、2026年4月29日に発売が決定した。キャラクターソングアルバム第7弾は、「プリンセスコネクト！Re:Dive PRICONNE CHARACTER SONG」シリーズとして発売された第39〜45弾までと、美食殿（ペコリーヌ、コッコロ、キャル、シェフィ）が歌う第3部のメインテーマ「Precious