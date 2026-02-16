確定申告 所得税などの確定申告が16日、始まりました。岡山ファイナンシャルプランナーズの濱尾社長は「確定申告を働き方を見直すきっかけにしてほしい」と話しています。 （岡山ファイナンシャルプランナーズ／濱尾壽一 社長）「（年収の壁が）160万円になったので、壁も上がったってことですから税金がかからない形で働けるようになった」 いわゆる「年収の壁」の引き上げで、所得税が非課税となる収