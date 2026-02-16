欧州株総じて堅調、銀行株が上げを主導 東京時間18:41現在 英ＦＴＳＥ100 10487.74（+41.39+0.40%） 独ＤＡＸ24950.86（+35.98+0.14%） 仏ＣＡＣ40 8344.95（+33.21+0.40%） スイスＳＭＩ 13640.31（+39.64+0.29%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:41現在 ダウ平均先物MAR 26月限49808.00（+239.00+0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6883.50（+33