ドル指数は小動き、ＮＹ市場は休場＝ロンドン為替 週明けのドル指数は、やや上昇。ただ、このあとのＮＹ市場がプレジデンツデーの休場となるため、取引動意は薄くなっている。ドル指数は９６．８７５から９７．０１７までのレンジで推移しており、先週末ＮＹ終値９６．９１５から小幅高にとどまっている。ドル円相場が円安の動きを受けて上昇しており、ドル指数の上昇に寄与している。 ドルインデックス＝96.95(+0.0