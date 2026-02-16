◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ラージヒル（１５日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）女子の最終戦となる個人ラージヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）で、３つ目のメダルを目指した丸山希（北野建設）は８位で、初出場の五輪を終えた。伊藤有希（土屋ホーム）は１４位、勢藤優花（オカモトグループ）は１５位、高梨沙羅（クラレ）は１６位だった。丸山の視線は早くも、フランス・ア