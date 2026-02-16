男女２人ずつで飛ぶ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）、女子個人ノーマルヒル銅メダルの丸山希（北野建設）が会見に臨んだ。高梨は「私が初めてオリンピックに出場した時は、ノーマルヒルの種目のみだったんですけれども、今回、ノーマルヒル、混合団体、そしてラージヒルと３つのチャンスをいただいた。女子ジャンプの先輩方が、こう、みんなをけん引して引っ張ってきてくださったおかげで参加できた舞台だとも