動物園で、ぬいぐるみをお母さん代わりにして暮らす子ザルの「パンチ」くんが人気です。母ザルの育児放棄を乗り越え、育つ姿にSNSでは励ましの投稿も。【写真を見る】「#がんばれパンチ」ぬいぐるみを母親代わりに育つサルの「パンチ」くんに反響母ザルが育児放棄SNSで投稿相次ぎ来園者数“2倍”に千葉・市川市動植物園お母さんは「ぬいぐるみ」オランウータンのぬいぐるみとたわむれているのは、千葉県の市川市動植物園の生