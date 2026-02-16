自民党は、衆議院の予算委員長に坂本哲志前国会対策委員長を起用する方針を固めたことが分かりました。複数の関係者によりますと、自民党はあさって召集される特別国会で、衆議院の予算委員長に坂本前国対委員長を起用する方針を固めたということです。坂本氏は当選9回のベテランで、これまでに農林水産大臣や一億総活躍担当大臣などを務めてきました。衆議院の予算委員長は、おととし10月に行われた衆議院選挙で与党が過半数割れ