福岡・太宰府天満宮の「梅の使節」から紅白2種類の梅の盆栽を贈られた高市首相（中央）＝16日午後、首相官邸高市早苗首相は16日、福岡・太宰府天満宮の「梅の使節」と官邸で会い、紅白2種類の梅の盆栽を贈呈された。天満宮が祭る学問の神様・菅原道真に触れ「今は受験シーズンだ。全国の受験生が力を存分に発揮し、良い春を迎えられることをお祈りしたい」とエールを送った。梅の使節の表敬は今年で44回目。宮司の西高辻信宏さ