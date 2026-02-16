アメリカで生産された車の輸入手続きがきょうから簡素化され、経済産業省が公用車として導入しました。一見すると、普通の乗用車に見える車。実はアメリカで生産され、日本に“逆輸入”されたトヨタ車「ハイランダー」です。きょう、経済産業省が公用車として2台導入し、赤沢大臣が試乗しました。赤沢亮正 経産大臣「まず扉を開けて中を見た途端に広いなという印象でありまして、乗り心地も良く大変快適であったと」これまで