三重・四日市市の道路で撮影された危険な場面。緩やかなカーブを走行中、突然、目の前に逆走車が現れたのです。目撃者：逆走車がいるなんて思っていなかったので、ただただ驚きました。撮影者の前方を走っていた黒い車はとっさにハンドルを切り、左側の車線へと移ると、何とか衝突は免れました。危険な運転は岐阜市の道路でも。片側1車線の道路で前の車を追い越そうとしたのか、対向車線へと飛び出す1台の白い車。しかし元の車線に