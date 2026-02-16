あす（火）は、日本付近に高気圧が進んでくるため、広い範囲で晴れそうです。今夜から関東付近では雪や雨の降る所がありますが、あす朝までには止むでしょう。沖縄では昼前後まで雨が降りそうです。＜あす17日（火）の各地の予想最高気温＞札幌： 2℃釧路： 2℃青森： 3℃盛岡： 5℃仙台： 7℃新潟： 6℃長野： 6℃金沢： 7℃名古屋：12℃東京：10℃大阪：11℃岡山