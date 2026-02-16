スパゲッティ専門店「壁の穴」は、2026年2月17日に全国8店舗で「大感謝祭」を開催します。月に一度の超オトク企画定番メニューである「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」「壁の穴風ナポリタン」「"伝説"のミートソース」の3品を、特別価格の550円で販売します。・辛子明太子と高菜のスパゲッティ辛子明太子と高菜の相性抜群の2つを組み合わせた、ピリッと心地良い辛みがクセになる一皿です。・壁の穴風ナポリタンスパゲッティ専門