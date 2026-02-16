◆■キャリア終盤で見つめる“その先” 22度目のNBAオールスターゲームに出場したレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）が、メディアの前で現在の本音を語った。 記者から投げかけられたのは、やはりキングの進退についてだった。前人未到の現役生活23年目を送るレブロンは、今シーズン出場試合の全てに先発し、22.0得点、5.8リバウンド、7.1アシストというまるで全盛