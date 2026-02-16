「自信はあった。フレッシュな状態だったしね。（コンテストでは）40分や35分もプレーする必要はない。今年はゲームから離れていたから、心も体もフレッシュな状態だったんだ。だから、プレーできることを楽しみにしていた」 そう語ったのは、ポートランド・トレイルブレイザーズのデイミアン・リラード。今シーズンは、アキレス腱断裂のため公式戦へ出場していないものの、２月15