2月14日、15日にかけて「第56回 全九州高等学校バスケットボール春季選手権大会」が開催。新体制となった名門校がしのぎを削り、男子は福岡大学附属大濠高校、女子は東海大学付属福岡高校が優勝を果たした。 男子では、福岡第一高校が県立沖縄水産高校に55－71で敗れ1回戦敗退。前半の20分間でわずか18得点にとどまり、オフェンスに課題が残った。決勝まで順調にコマを進めた福大大濠は決勝で柳ヶ浦高校と対戦