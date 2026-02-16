岡山県津山市の公園でロウバイの花が見ごろを迎えています。 【写真を見る】津山市でロウバイの鮮やかな黄色い花が見ごろ早咲きの梅の花との競演も【岡山】 鮮やかな黄色い花が次々と開花しています。 梅の名所として知られる津山市の梅の里公園では約60本のロウバイが開花のピークを迎えています。 公園の名物である梅に先駆けて来場した人に花々を楽しんでもらいたいと、ロウバイは約20年前に植えられたといいます。