きょう（16日）午後、香川県東かがわ市の海上で、男性の遺体が漂流しているのが見つかりました。死亡したのは、漁に出て行方がわからなくなっていた漁師の男性とわかりました。 きょう（16日）午後0時半ごろ、東かがわ市の引田漁協の職員から、素潜りのために出漁した漁師が帰ってきていない、男性の漁船が引田漁港沖で無人で浮いている、といった内容の通報が高松海上保安部にありました。 行方がわからなくなったのは、東かが